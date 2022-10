Estado ganha cada vez mais com os cigarros eletrónicos

Imposto sobre o líquido contendo nicotina usado no carregamento dos vaporizadores é cobrado desde 2015. Consumo tem vindo a aumentar.

O imposto cobrado sobre o líquido contendo nicotina usado para carregar os cigarros eletrónicos já rendeu quase oito milhões de euros aos cofres do Estado. A tributação entrou em vigor em janeiro de 2015, sendo que o valor arrecadado por ano tem vindo a aumentar [ver infográfico]. Só no ano passado, foram cobrados mais de dois milhões de euros em imposto. Trata-se de mais cerca de 386 mil euros face a 2020.

O aumento do consumo preocupa os especialistas, que dizem ainda não serem totalmente conhecidos os malefícios do produto. Apontam a subida dos impostos como uma forma de travar a escalada do consumo. Já a Associação Portuguesa de Vaporizadores (Aporvap), que representa o setor com cerca de 200 lojas em Portugal, acredita que os vaporizadores pessoais têm menores riscos do que o cigarro convencional, por serem "uma ferramenta exclusivamente direcionada a fumadores que, em detrimento do tabaco, os pretendam utilizar com o objetivo maioritário da cessação tabágica".