Estado gastou mais de 10 mil milhões de euros com pensões

Despesa cresce 2,2%. Atualização automática das reformas e aumento do número de beneficiários explicam subida.

A despesa do Estado com pensões de velhice da Segurança Social e da Caixa Geral de Aposentações (CGA) subiu 221 milhões de euros, para mais de 10 mil milhões de euros, no primeiro semestre do ano, um agravamento de 2,2% em termos homólogos, de acordo com a síntese da execução orçamental de junho.

Este agravamento reflete, "essencialmente, o encargo associado à atualização ordinária automática [das reformas] e o aumento em 1,1% do número de pensionistas no regime geral", justifica o relatório mensal da Direção-Geral do Orçamento.