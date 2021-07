Estado já pagou 131 mil subsídios por crianças obrigadas a ir para casa

Carla Sofia Luz Hoje às 07:11 Facebook

Twitter

Partilhar

A pandemia já determinou o isolamento profilático de milhares de crianças, à semelhança do que sucede por estes dias com cerca de 1300 alunos de escolas do 1.º e do 2.º ciclos em cinco municípios do Algarve.

Desde março de 2020, a Segurança Social deferiu 131 mil subsídios por assistência a menores de 12 anos obrigados a ficar em casa por ordem das autoridades de Saúde. Quase dois terços dessas licenças foram atribuídas já este ano.

Sempre que é ordenado o isolamento profilático de uma criança até aos 12 anos, após contacto de risco com um infetado com covid-19, os pais ou os avós têm direito a um apoio financeiro do Estado pelo período de 14 dias de quarentena (ler Saber Mais). "Até à data, foram deferidos 131 mil subsídios por assistência a filho devido a isolamento profilático", especifica o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, em resposta por escrito ao JN. Esse apoio foi concedido a 98 mil progenitores, desde março do ano passado. E, nesta avaliação nacional, incluem-se casos de crianças que tiveram de cumprir mais do que um período de quarentena.