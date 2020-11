Estado paga 8400 euros aos privados por cada doente covid

Inês Schreck Hoje às 07:53 Facebook

O Ministério da Saúde vai pagar aos hospitais dos setores privado e social até 8431 euros por um doente covid que necessite de ventilação durante mais de quatro dias.

Os episódios de internamento com ventilação até 96 horas vão custar 6036 euros e os que excluem este suporte respiratório ficarão por 2495 euros, desde a entrada do doente no hospital até à alta, independentemente da duração da estadia. No caso dos doentes não covid, os valores já pressupõem descontos de pelo menos 20% face ao custo no Serviço Nacional de Saúde (SNS).

Estes são os preços que constam da minuta de acordo a firmar entre as administrações regionais de Saúde (ARS) e os hospitais privados e do setor social para o tratamento de doentes covid e não covid no atual contexto de pandemia. O documento, a que o JN teve acesso, foi enviado aos hospitais ontem, dia em que foram reportados 78 mortes causadas pelo novo coronavírus e 5839 novos casos, dos quais 61% no Norte.