Estado perde milhões de euros com atraso nas instalações dos radares

Governo esperava receber em 2022 o maior montante em multas rodoviárias dos últimos dez anos. Grau de execução ficou nos 59%.

A receita das multas do Código da Estrada ficou aquém das expectativas traçadas pelo Governo para 2022. No ano passado, o Executivo esperava arrecadar 127,3 milhões de euros com as infrações rodoviárias nas estradas, mas recebeu apenas 75,2 milhões, o que significa que o grau de execução das coimas ficou pelos 59%. Os dados constam da síntese de execução orçamental, publicada no fim de janeiro pela Direção-Geral do Orçamento. O Governo admite que a discrepância de valores deve-se ao atraso na entrada em funcionamento dos 50 novos locais de controlo da velocidade: são 30 radares que vão mudar rotativamente pelo país.