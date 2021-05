Maioria dos cuidadores sem acesso ao apoio

Alexandra Barata Hoje às 07:00 Facebook

Um terço das candidaturas ao Estatuto do Cuidador Informal foi recusado. O Governo mudou as regras para o estatuto chegar a mais pessoas.

Um ano e oito meses depois da criação do Estatuto do Cuidador Informal, há apenas 2719 pessoas reconhecidas enquanto tal, num universo de cerca de 1,4 milhões em Portugal. E a maioria nem sequer beneficia de apoio financeiro do Estado por residir fora dos 30 concelhos onde decorre o projeto-piloto. Contudo, as críticas deixadas pelas várias associações de apoio a cuidadores parecem ter surtido efeito, já que o Ministério do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social recuou nalgumas exigências para obter o estatuto, o que permite a mais pessoas candidatarem-se.