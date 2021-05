Estado tem números de valor acrescentado por eliminar há um ano

Eduardo Pinto Hoje às 08:09 Facebook

Proibição de contactos com custos acrescidos para o cliente vigora há mais de um ano, mas há quem mantenha.

A lei que proíbe números de telefone com valor acrescentado, como os começados por 707, está em vigor há mais de um ano, mas ainda há entidades que prestam serviços públicos que os disponibilizam aos clientes.

Algumas, como a CP-Comboios de Portugal, preveem a mudança para breve; outras, como a Infraestruturas de Portugal, só em 2022; e há casos de empresas que, a par dos contactos com custos acrescidos, criaram linhas alternativas com números começados por 2, mas com horário de atendimento limitado.