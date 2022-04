Estado vai pagar mais 21,8 milhões pela PPP do Hospital de Cascais

Inês Schreck Hoje às 11:24 Facebook

O Estado vai pagar mais 21,8 milhões de euros ao parceiro privado que vai gerir o Hospital de Cascais, num total de 881,5 milhões até 2031. A nova parceria só arranca em 2023 e foi necessário ajustar a despesa à inflação, justifica o Governo.

O atraso no lançamento do concurso público internacional para encontrar um novo parceiro privado para gerir o Hospital de Cascais, obrigou o Governo a reprogramar a despesa relativa ao novo contrato de gestão e prestação de cuidados de saúde, que só deve entrar em vigor no próximo ano.

O adiamento por um ano obriga igualmente à revisão dos valores a autorizar por força do efeito da inflação.