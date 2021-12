"Estamos a passar à endemia", diz Marcelo

M. C. Hoje às 16:53 Facebook

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, disse, esta sexta-feira, que os portugueses "se habituaram a viver" com a pandemia e que está a acontecer uma passagem para a endemia.

Questionado sobre o estado da pandemia em Portugal, Marcelo recordou que, apesar dos números de casos serem mais elevados este ano, os óbitos e doentes internados em enfermarias e unidades de cuidados intensivos e muito menor.

"Há uma diferença importante entre este ano e o ano anterior que as pessoas já perceberam. Há uma multiplicação de contágios porque há um grau de abertura de funcionamento As pessoas vão ao futebol, as pessoas vão aos espetáculos. As pessoas trabalham e circulam e isso naturalmente é diferente de uma situação de confinamento", afirmou.

"A situação é diferente, devemos ter as precauções e o bom senso, mas que nos habituámos aos poucos a viver com este fenómeno. Estamos a passar à endemia", concluiu.

"Mais espaço" para a campanha eleitoral

Sobre a campanha para as eleições de 30 de janeiro, Marcelo acredita que "vai ser melhor" do que aquela que teve no ano passado nas eleições presidenciais porque "há mais espaço para mais campanha".

"Na campanha de janeiro, havia um galope monumental de mortes e internados, mas foi feita, mas foi sobretudo uma campanha de debates televisivos e radiofónicos", explicou.

Em relação à possibilidade de isolados votarem, Marcelo referiu que as autarquias já estão a preparar estruturas antecipadas para esse processo. "A primeira vez foi um improviso, à segunda há mais pressão", continuou.

Questionado sobre se considera que, das eleições, vai sair uma solução política para o Governo, o presidente é categórico: "Acho que vai sair o que os portugueses quiserem. Eu tenho um voto não tenho oito milhões".