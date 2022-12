Estão a nascer mais bebés e 15 distritos já estão acima do ano passado

Sara Sofia Gonçalves Hoje às 20:32 Facebook

Até novembro, nasceram em Portugal mais 4376 bebés do que em igual período de 2021. Tudo indica que este ano vai terminar com um provável aumento do número de nascimentos, invertendo a tendência decrescente que vinha a ocorrer desde 2019. Há 15 distritos que já registam mais bebés do que no período homólogo, sendo que quatro deles ultrapassam mesmo o total de nascimento do ano passado.

Realizaram-se em Portugal 76 692 testes do pezinho, até 30 de novembro, segundo dados fornecidos ao JN pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA). Este procedimento é realizado à nascença para despistar diversas doenças, e, em Portugal, é um dos indicadores mais próximos do número real de nascimentos no país.