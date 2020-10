Estão a nascer mais bebés no Porto e menos em Lisboa

Joana Amorim Hoje às 07:53 Facebook

Nos primeiros nove meses deste ano nasceram menos 775 bebés do que em igual período do ano passado, num recuo de 1,2%.

Para este resultado muito contribuiu a quebra de 3% registada em Lisboa, a grande alavanca da natalidade em Portugal, responsável por 29% dos nascimentos no nosso país.

De acordo com o Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, até setembro deste ano houve 64 390 recém-nascidos a fazerem o teste de pezinho. Numa análise distrital, e em termos absolutos, em Lisboa foram testados menos 666 bebés, numa queda de 3% face a período homólogo de 2019. Em sentido inverso, no Porto, o segundo distrito com mais nados-vivos, nasceram mais 154 crianças.