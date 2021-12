Estão agendadas festas com mais de mil pessoas para a passagem de ano

JN Hoje às 07:51 Facebook

Celebrações de passagem de ano classificadas como eventos culturais não estão proibidas.

Há várias festas de passagem de ano que se estão a preparar para reunir milhares de pessoas sem que as regras definidas anteontem em Conselho de Ministros o impeçam. O primeiro-ministro anunciou o encerramento de bares e discotecas justificando que são locais com maior propensão para o contágio, mas as festas realizadas em hotéis, pavilhões, casinos e salas de espetáculos com pista de dança ficaram de fora.

O pavilhão 2 da Feira Internacional de Lisboa (FIL), por exemplo, vai receber uma festa de música eletrónica com cinco DJ de Techno. Não inclui jantar, pois as portas só abrem às 22 horas. O espaço de 3800 metros quadrados tem capacidade para 3500 pessoas. Após o anúncio das medidas, anteontem, várias pessoas perguntaram no Instagram se a festa continuava de pé, e elementos da organização confirmaram que sim, que "a maior passagem de ano vai acontecer".