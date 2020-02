"Estão muito preocupados", diz autarca sobre portugueses a bordo do navio com casos de coronavírus

Alexandra Barata Hoje às 20:08 Facebook

O presidente da Câmara da Nazaré, Walter Chicharro, informou o secretário de Estado da Saúde sobre o português infetado com o coronavírus Covid-19 e tem falado diariamente com os dois nazarenos a bordo do navio Diamond Princess, que se encontra em quarentena no Japão.

Foi este sábado que o autarca avisou o secretário de Estado da Saúde, António Sales, da existência de um português infetado com o coronavírus, a bordo do navio cruzeiro Diamond Princess, que se encontra em quarentena, atracado ao largo do Japão.

Walter Chicharro explicou, ao JN, que aproveitou a presença do governante na sessão de apresentação da sua candidatura à Federação Distrital do PS, para o informar que Adriano Maranhão, natural da Nazaré, soube este sábado que está infetado com o Covid-19.

Amigo pessoal de Adriano Maranhão, o autarca diz que tem mantido contacto regular com o primeiro canalizador do Diamond Princess, através do Facebook, desde quarta-feira, assim como com Hélder Vigia da Silva, também nazareno, que aguarda os resultados das análises à saliva. "Estão muito consternados e preocupados".

"Normalmente, nesta altura do ano, o Adriano estaria cá a trabalhar connosco, nos desfiles de Carnaval", revela Walter Chicharro. Embora passem grandes temporadas no mar, quando estão de férias regressam à Nazaré, onde moram as famílias. Hélder Vigia da Silva tem cerca de 50 anos.