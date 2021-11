Estatutos do PSD deixam Rangel nas mãos de Rio

Hermana Cruz Hoje às 08:31 Facebook

Leis do partido obrigam a 30 dias para antecipar diretas, que Rio quer propor para dia 27. Se ganhar a liderança, eurodeputado terá só um dia para aprovar e formalizar listas às legislativas. O que diz ser "perfeitamente possível".

A data das legislativas criou um problema de calendário a Paulo Rangel. É que os estatutos não dão tempo ao líder do PSD para antecipar as diretas, como admitiu fazer. Mesmo que o congresso ocorra em dezembro, o eurodeputado ficará com um dia para formalizar as listas eleitorais e precisa da concordância de Rui Rio para ultrapassar essa situação. Rangel diz que "é perfeitamente possível". Os apoiantes do líder discordam e no Conselho Nacional de hoje, em Aveiro, voltará a falar-se no adiamento das diretas.

O líder do PSD garantiu, ontem, que se encontrava a "estudar" a possibilidade de se "comprimir ao máximo" o calendário das eleições internas (deve propor dia 27 do corrente), embora os estatutos do partido não o permitam. Paulo Rangel apoiou a ideia. Mas deixou claro: "Se for possível com segurança jurídica".