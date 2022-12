Este ano conta já mais 17 dias com excesso de óbitos do que em 2021

Joana Amorim Hoje às 07:25 Facebook

Até segunda-feira houve 121 dias acima da média contra 104 em 2021. Só agosto, setembro e outubro com menos de 10 mil óbitos.

O presente ano conta já mais dias com excesso de óbitos do que o total verificado em 2021, ano em que morreram quase 125 mil pessoas. Os dados do eVM - sistema de vigilância da mortalidade em tempo real - contabilizam, até à passada segunda-feira, 121 dias em que o número de óbitos registado ficou acima do esperado (mais 17 face ao ano passado, com 104). Num ano em que apenas os meses de agosto, setembro e outubro fecharam com menos de 10 mil óbitos. Em 2021, janeiro, fevereiro, novembro e dezembro ficaram acima daquela cifra. Envelhecimento da população, ondas de calor ou impactos da pandemia são hipóteses em cima da mesa, num fenómeno que requer investigação. E que o Ministério da Saúde tem em curso.

Em termos acumulados, a vigilância da mortalidade do eVM - os dados são provisórios, porque são constantemente atualizados os certificados de óbito - contabilizava, até segunda-feira, 114 353 mortes, menos 1308 face a período homólogo do ano passado e mais 1570 face a 2020. Os dois últimos anos, recorde-se, fecharam, cada um, com mais de 120 mil óbitos. Respondendo 2022, à data, pelo terceiro valor mais elevado desde 1950, de acordo com as estatísticas do INE. Analisando os dados da Direção-Geral da Saúde, até ao dia 4 registavam-se 6573 mortes por covid, contra 11 551 em período idêntico do ano passado.