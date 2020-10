Este foi o segundo ano com menos incêndios desde 2010

JN Hoje às 18:20 Facebook

A área ardida em Portugal, até ao dia 16 de outubro, esteve 52% abaixo da média dos últimos 10 anos. E houve menos 48% de incêndios rurais relativamente à média do mesmo período.

"No total, registaram-se 9471 incêndios rurais, quando a média entre 2010 e 2019 foi de 18.277 incêndios. A área ardida, no mesmo período, foi de 66.171 hectares, quando a média da última década se situou nos 136.502 hectares", informa um comunicado do Ministério da Administração Interna enviado, este sábado, às redações.

As conclusões foram divulgadas no Relatório Provisório de Incêndios Rurais do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), que nota que o ano de 2020 apresenta o segundo valor mais reduzido em número de incêndios e o quarto mais baixo de área ardida, desde 2010.

A mesma nota dá conta de que entre dias 1 e 15 de outubro, "esteve em vigor o Nível III do Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais (DECIR) para 2020", com 9804 operacionais, 2277 equipas, 2154 veículos e 60 meios aéreos. Até ao dia 31 de outubro, mantêm-se 41 meios aéreos no dispositivo, que pode ser reforçado caso as condições meteorológicas o recomendem.