Estes são os concelhos que não estão em risco extremo

MCC Hoje às 17:42 Facebook

Twitter

Partilhar

A Direção-Geral da Saúde voltou a atualizar o mapa de risco dos concelhos lista dos concelhos e a situação voltou a agravar-se, esta segunda-feira.

Se na semana passada eram 155 os concelhos com uma taxa de incidência acumulada superior a 960 por 100 mil habitantes - ou em nível de risco extremo -, a informação desta semana mostra o que os restantes dados sobre a pandemia tem deixado evidente.

Segundo a DGS, 70% dos concelhos estão agora na categoria mais perigosa, um número que triplica o verificado na semana anterior. Significa que há 215 concelhos com elevada taxa de incidência de casos de covid-19, sendo cada vez menor o território nacional que não está a ser afetado ao nível máximo.

São estes os concelhos que não estão em risco extremo, por ordem alfabética:

Abrantes

Alcoutim

Aljezur

Aljustrel

Alpiarça

Angra do Heroísmo

Avis

Bombarral

Cadaval

Caldas da Rainha

Calheta (Açores)

Calheta (Madeira)

Carrazeda de Ansiães

Cartaxo

Castanheira de Pêra

Castelo de Paiva

Castro Verde

Chamusca

Cinfães

Coruche

Corvo

Espinho

Figueira da Foz

Freixo de Espada à Cinta

Funchal

Golegã

Grândola

Horta

Lagoa

Lagoa [R.A. Açores]

Lajes das Flores

Lajes do Pico

Lourinhã

Lousada

Machico

Madalena

Maia

Marco de Canaveses

Matosinhos

Mesão Frio

Mira

Monção

Monchique

Mondim de Basto

Montemor-o-Velho

Mourão

Nordeste

Odemira

Oleiros

Olhão

Paços de Ferreira

Paredes

Penafiel

Penela

Ponta Delgada

Ponta do Sol

Portalegre

Portimão

Porto

Porto Moniz

Povoação

Proença-a-Nova

Resende

Ribeira Brava

Sabrosa

Santa Cruz

Santa Cruz da Graciosa

Santa Cruz das Flores

Santana

Santiago do Cacém

São Brás de Alportel

São Roque do Pico

São Vicente

Sardoal

Serpa

Silves

Sines

Soure

Sousel

Torre de Moncorvo

Vagos

Vidigueira

Vila da Praia da Vitória

Vila de Rei

Vila do Bispo

Vila do Porto

Vila Nova da Barquinha

Vila Nova de Gaia

Vila Pouca de Aguiar

Vila Velha de Rodão

Vizela