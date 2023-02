"Estou Aqui! Crianças": já pode pedir uma nova pulseira a partir desta segunda-feira

Inês Malhado Hoje às 17:03 Facebook

Twitter

Partilhar

A PSP arrancou esta segunda-feira com uma nova edição do programa "Estou Aqui! Crianças", uma iniciativa com vista à distribuição de pulseiras gratuitas para facilitar a sinalização de crianças desaparecidas entre os 2 e os 10 anos.

As inscrições já estão abertas no site oficial da iniciativa, sendo que as pulseiras distribuídas até dezembro de 2022 já terminaram a sua validade. O ano passado foram atribuídas 48 250 pulseiras, o que permitiu resolver com maior rapidez sete desaparecimentos de crianças, divulgou a força de segurança.

"Caso a criança portadora da pulseira se perca, qualquer adulto que a encontre somente necessita contactar a PSP através do número de emergência nacional (112) e comunicar onde se encontra e qual o código da pulseira que a criança tem consigo", explicou a PSP em comunicado. Através desse código, a PSP tem acesso aos contactos dos familiares da criança de forma a assegurar o reencontro familiar. Nos últimos dez anos já foram distribuídas cerca de 500 mil pulseiras.

PUB

Estas pulseiras gratuitas destinam-se a crianças dos dois aos dez anos, residentes em Portugal ou que estejam no país em férias, e possuem um código alfanumérico para uma lista de contactos de emergência, não um localizador GPS ou outro sistema de localização. São válidas, em todo o território nacional, durante um ano civil, isto é, de 1 de janeiro a 31 de dezembro.

Podem ainda ser pedidas para crianças com menos de dois anos se forem capazes de andar sozinhas, como consta no site oficial da iniciativa. Depois de inscritas, os pais ou tutores das crianças devem recolhê-las numa esquadra da PSP à escolha.

"Constatamos que, por norma, as famílias, escolas e centros de férias reinscrevem anualmente as crianças até possuírem uma boa autonomia que lhes permita, com simplicidade, solucionarem sozinhas uma situação de não saberem onde se encontram ou onde se encontra a sua família", avançou, ao JN, Nuno Carocha, intendente e porta-voz da PSP.

O programa foi criado em 2012, pela PSP, em parceria com a marca MEO, Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, Rádio Comercial, Missing Children Europe e Instituto de Apoio à Criança. Nesta 3.ª edição juntou-se a Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE).

"O apoio das escolas na divulgação junto das famílias é a maior (e enorme) mais-valia. Igualmente a possibilidade de as escolas saberem que podem inscrever um grupo de crianças no contexto de uma deslocação em grupo como uma visita de estudo", explicou o intendente.

A nova edição do programa será apresentada esta terça-feira, dia 28 de fevereiro, na Escola Básica do Mosteiro, em Odivelas, a partir das 9 horas, numa cerimónia que irá contar com a participação de 200 crianças do pré-escolar e 1.º ciclo.