"Estou muito satisfeito. Agora é mãos à obra", diz António Costa

O primeiro-ministro, António Costa, afirmou-se "muito satisfeito" com o debate sobre o programa do Governo, que terminou esta quinta-feira no parlamento, e prometeu pôr "mãos à obra".

"Está feito. Estou muito satisfeito. Agora é mãos à obra", afirmou, em dez palavras, António Costa quando passou, cerca das 12.05 horas, perto dos jornalistas, no corredor dos Passos Perdidos, na Assembleia da República, no final do debate do programa.

No total, na quinta e sexta-feira, foram cerca de 11 horas de debate, com as intervenções de António Costa e mais três ministros, Pedro Siza Vieira (Economia), Mariana Vieira da Silva (Presidência) e João Matos Fernandes (Ambiente), a par de deputados de todas as bancadas parlamentares e deputados únicos.

Não foi apresentado qualquer voto nem de rejeição, por nenhum dos partidos, nem de confiança, por parte do executivo, pelo que o Governo está agora em efetividade de funções.