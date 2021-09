Estrangeiros caçam informáticos nas empresas portuguesas

Delfim Machado Hoje às 09:11 Facebook

Estrangeiros ávidos por portugueses para teletrabalho. Propostas triplicam salário e deixam firmas nacionais sem talentos.

O problema não é recente, mas agravou-se muito com a globalização do teletrabalho decorrente da pandemia. Há cada vez mais engenheiros informáticos a trabalhar a partir de Portugal para empresas estrangeiras que chegam a pagar o triplo do salário, o que reduz a competitividade das tecnológicas portuguesas, que não conseguem acompanhar os níveis salariais das potências europeias. Os centros de investigação também não têm capacidade para segurar os talentos.