Estrangeiros naturalizados já são o dobro dos nascimentos

Batido novo recorde de concessões de nacionalidade em 2019: são mais do dobro dos bebés nascidos. Brasil, Cabo Verde e Israel no topo dos requerentes.

Em 2019, mais de 180 mil pessoas conseguiram obter nacionalidade portuguesa: é mais do dobro dos bebés nascidos em Portugal (81 351). O número é um recorde e o reflexo de uma lei que, ao longo dos anos, tem vindo a abrir cada vez mais as portas do país a novos migrantes. Em comparação com 2017, no ano passado houve mais 50 mil estrangeiros a tornarem-se portugueses. A maioria chega do Brasil, Cabo Verde e Israel.

Por dia, em média, há quase 500 estrangeiros a naturalizarem-se portugueses, 15 mil por mês. O número tem vindo a subir nos últimos anos e 2020 parece manter o ritmo. Até 30 de abril, já houve quase 50 200 pedidos de nacionalidade, segundo revelou ao JN o Ministério da Justiça.