Estratégia de mobilidade divide os candidatos à Câmara de Guimarães

Retirada de trânsito no centro da cidade é hipótese para muitos, mas não há consenso sobre o nó de Silvares, o Alfa Pendular e o futuro dos transportes públicos.

A estratégia de mobilidade e, em particular, do trânsito no concelho de Guimarães foi um dos temas mais quentes do debate realizado ontem no Ateneu Comercial do Porto com os candidatos vimaranenses à Câmara, organizado pelo JN.

Naquela que foi a primeira vez que os sete candidatos de Guimarães debateram juntos, pareceu haver consenso quanto ao caminho da descarbonização a seguir, mas as candidaturas divergem muito quanto ao que foi feito e está por fazer.