Estudantes desafiados a fazerem novo logótipo do Diário da República

Diana Morais Ferreira Hoje às 16:26 Facebook

Twitter

Partilhar

A Imprensa Nacional-Casa da Moeda desafia os estudantes a apresentarem propostas para a criação do logótipo institucional para o Diário da República. As candidaturas decorrem de 1 a 31 de outubro.

O Prémio, criado pela Imprensa Nacional-Casa da Moeda (IMCM), é destinado aos estudantes e, nesta primeira edição, visa premiar ideias para o logótipo do Diário da República. Os estudantes que frequentam os cursos de Belas-Artes, Design de moda, de interiores e industrial e de Técnicas audiovisuais e produção dos media, ou que tenham terminado há menos de dois anos os estudos, podem apresentar as candidaturas durante o mês de outubro.

O Diário da República é um jornal da República Portuguesa e é através deste que os cidadãos ficam a conhecer os atos políticos e jurídicos que regem a sociedade portuguesa e onde são publicadas as decisões do Governo e da Assembleia da República. "A publicação do Diário da República é uma missão historicamente atribuída à INCM. Estamos conscientes do compromisso que temos na prossecução deste serviço público, universal e gratuito, que tem tido uma procura crescente de cidadãos em geral nos últimos anos. Esta iniciativa representa um reforço da democratização no acesso à informação oficial que rege o dia-a-dia de todos os cidadãos, empresas e organizações", afirma o Conselho de Administração da INCM.

PUB

O vencedor será anunciado a 19 de dezembro e terá a opção de escolher o prémio, entre 1500 euros ou um estágio profissional de 12 meses a realizar na INCM. O projeto que conquistar o prémio poderá ser utilizado nos documentos administrativos, formulários e materiais de divulgação, projetos e iniciativas, bem como nos respetivos canais institucionais.

O júri é composto por Bruno Pereira, diretor da Unidade de Publicações Oficiais da INCM, Catarina Romão Gonçalves, em representação do membro do governo responsável pelo serviço público de edição do Diário da República, Henrique Cayatte, designer, Tiago Galo, ilustrador, e Rita Nicolau, designer gráfica, em representação da Direção de Comunicação e Relações Institucionais da INCM.