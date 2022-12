Estudantes do IPCA ilustram capa da edição de Natal do JN

Os estudantes do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave (IPCA), em Barcelos, responderam afirmativamente ao desafio lançado pela Direção do "Jornal de Notícias" para ilustrar a capa da edição de Natal. A adesão dos alunos foi grande e, aos muitos trabalhos recebidos, não faltou criatividade e imaginação. A grande maioria dos projetos saiu do mestrado em Ilustração e Animação, da Escola Superior de Design, o único a nível nacional que reúne estas duas áreas emergentes.

São disso exemplo Dora Martins e Marcos Teixeira, que se mostraram entusiasmados com a possibilidade de mostrar o seu talento ao mercado de trabalho. "A oportunidade de participar neste concurso é incrível", salienta a estudante de 33 anos. "Dá-nos uma exposição que, habitualmente, dificilmente teríamos", completa o aluno de 25.

Para a docente da cadeira de Ilustração, Marta Madureira, o desafio lançado pelo JN "é excelente". "É um exercício prático do que pode ocorrer no futuro. Para um aluno que possa ver o seu trabalho na capa de um jornal, é uma excelente motivação para continuar", avalia a professora, acrescentando: "É currículo e experiência".

Está na génese do IPCA promover a interação entre os alunos e a comunidade. O concurso do JN encaixa na perfeição no modelo de ensino. "O envolvimento com entidades externas é crucial e está naquilo que nos define. Como escola, definimo-nos como um ensino que se volta para o mercado. Motivamos os estudantes para aquilo que poderá ser o futuro. Tendo estas oportunidades, tentamos sempre responder afirmativamente", explica ao JN Jorge Brandão Pereira, diretor da Escola Superior de Design.

E foi esta interação que seduziu Dora Martins a fazer mestrado no IPCA. "As oportunidades que nos dão cá e esta ligação que existe entre o ensino superior e o mercado de trabalho é muito boa", assevera.

Por isso, a professora não tem dúvidas de que "não será fácil escolher o vencedor". "A adesão dos alunos foi positiva e temos propostas muito interessantes", conclui Marta Madureira.