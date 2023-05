Estudantes em protesto pela greve climática fecharam duas escolas

Diana Morais Ferreira Hoje às 14:42 Facebook

Os estudantes em protesto pelo movimento "Fim ao Fóssil: Ocupa!" fecharam duas escolas, esta terça-feira, em Lisboa. As ocupações, a decorrer desde 26 de abril, estendem-se hoje a outras partes do país. Os estudantes já contam com uma centena de assinaturas para a ação de bloqueio do porto de gás fóssil em Sines.

"Estas catástrofes climáticas e a crise climática não são normais. Portanto, a nossa resposta não pode ser normal. Precisamos de disrupção para parar a destruição", afirma Teresa Núncio, porta-voz do protesto.

A Escola Secundária D. Luísa de Gusmão e a Escola António Arroio, em Lisboa, foram encerradas em protesto pelos estudantes do movimento "Fim ao Fóssil: Ocupa". Desde o dia 26 de abril que os estudantes têm ocupado várias escolas e faculdades. Hoje surgem novas ocupações: na Escola Secundária Camões e na Secundária Rainha D. Leonor, em Lisboa, na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, na Faculdade de Letras do Porto e na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra.

Os estudantes, que lutam "pelo fim ao fóssil até 2030" e "pela eletricidade 100% renovável e acessível para todas as famílias até 2025", prometem ocupar até que 1500 pessoas se comprometam a "parar o crime dos combustíveis fósseis na sua fonte", através da participação na ação de bloqueio do porto de gás fóssil de Sines, no dia 13 de maio, organizada pela plataforma "Parar o Gás". Neste momento, contam com mais de uma centena de assinaturas.

Na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, os estudantes começarão o protesto com uma marcha à volta da faculdade e, de seguida, montarão a ocupação. Durante a tarde, decorrerão rodas de conversa e, por fim, um jantar comunitário.

"Não queríamos fazer isto, mas temos de fazê-lo, porque o nosso futuro está em risco e o Governo não está a fazer o suficiente", afirma a porta-voz do protesto. Teresa Núncio alerta, ainda, que "estão a acontecer recordes de temperatura em abril. Por que é que não estamos todos a agir como se a nossa casa estivesse a arder?"

As ocupações continuarão nas faculdades de Letras e de Psicologia da Universidade de Lisboa. Esta terça-feira, começam, também, as ocupações de escolas e universidades pelo fim ao fóssil convocadas pelo movimento internacional "End Fossil: Occupy!", em Barcelona, em Espanha; na República Checa; no Reino Unido; e na Alemanha.