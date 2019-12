Estudantes portugueses querem construir estufas na Mongólia

Teixeira Correia Hoje às 10:56 Facebook

Um grupo de seis estudantes, entre os 15 e os 17 anos, de vários estabelecimentos de ensino de Lisboa, estão a recolher fundos para construírem três estufas em Sogoog, na província de Bayan-Ulgii, na Mongólia.

A ideia começou quando Frederico Araújo, aluno do 12.º ano da Academia Santa Cecília, fundador da associação "Creating Roots", teve a oportunidade de viajar para Sogoog, onde fez voluntariado e participou numa experiência cultural. O jovem português pôde testemunhar as grandes dificuldades com que as comunidades locais se debatem, quando existem soluções simples que podem resolver os seus problemas.

"O solo pobre e árido torna quase impossível cultivar frutas e vegetais. Queremos, com este projeto, combater a má nutrição daquelas gentes. As estufa, além de permitir cultivar os alimentos, servirão para manter as colheitas durante o inverno", disse ao JN o jovem luso.

Através de uma plataforma de recolha de fundos e das redes sociais da "Creating Roots", estão a decorrer várias iniciativas que visam angariar 5340 euros para a construção das três estufas, tendo até agora sido angariados 4200 euros.

Depois de alcançada a verba necessária, a mesma será encaminhada para Lena Khazidolda, diretora-executiva da "Source of Steppe Nomads", uma ONG que se dedica a ajudar os povos da zona ocidental da Mongólia.

A "Crearing Roots" assegura que as contribuições terão uma aplicação muito apropriada e importante na vida de muitos jovens mongóis. "Conhecemos as caras e os nomes das famílias que vamos ajudar, porque trabalhamos com uma ONG local que garante o sucesso dos projetos a longo prazo", assegurou Frederico. Para observarem in loco o desenvolvimento do projeto das estufas, a que deram corpo em Portugal, os jovens estão a preparar uma visita a Soggog para o próximo ano.

Além da aquisição das estufas, a "Creating Roots" e a "Source of Steppe Nomads" vão trabalhar noutros projetos, nomeadamente ao nível da Educação, que permitirão que os jovens que não têm acesso à língua tradicional da Mongólia possam estudar em estabelecimentos de ensino mais evoluídos.