Estudantes protestam contra "desigualdades" no Superior

Estudantes do Ensino Superior concentraram-se esta quinta-feira em manifestação nas escadarias da Assembleia da República, em Lisboa. O protesto, que assinalou o dia nacional do estudante e os 60 anos da Crise Estudantil de 1962, contou com a participação de alunos de diferentes faculdades do país com o objetivo de "lutar por mais direitos" num Ensino Superior que dizem "cheio de desigualdades".

Mais de mil estudantes juntaram-se em frente à AR com palavras de ordem, depois de terem feito duas marchas desde a Praça do Rossio e do Terreiro do Paço.

"Dói, a propina dói!", dizia Inês Lopes, aluna da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas (FCSH) da Universidade Nova de Lisboa. "Temos outros, como "Bolsa em atraso!" ou "Propina em Bolonha é uma vergonha!". Inês Lopes invoca os movimentos estudantis dos anos 60, que nasceram na rua, como uma das motivações para aderir a esta manifestação. "Estamos aqui para dar força aos estudantes. Para lutarmos por mais direitos num Ensino Superior que ainda está cheio de desigualdades."

Com ela estão também Laura Borges e Rodrigo Pereira, igualmente da FCSH. Os três estudam em Lisboa, mas vivem todos em diferentes regiões da Área Metropolitana e criticam a falta de alojamento estudantil.

"A nossa faculdade só tem uma residência", afirma Rodrigo Pereira. Laura Borges aproveita o momento para ver o Twitter, mostrando um vídeo de centenas de estudantes reunidos no Largo do Rossio. "Estamos aqui à espera deles!", diz.

Gratuitidade, ação Social e alojamento

Presente no protesto estava uma carrinha da CGTP, contratada pelas associações académicas das diferentes universidades. Gabriel Costa, secretário da mesa da associação de estudantes da FCSH, explica que esta ajuda, além de trazer colunas de som e cartazes com mensagem "Gratuitidade, Ação Social e Alojamento", tem como objetivo sensibilizar o Governo.

"É importante lembrar quais foram os propósitos da Crise Estudantil de 1962, numa altura em que falta muita coisa no Ensino Superior", explica Gabriel Costa. "2022 foi o ano em que se perderam 100 mil bolsas de estudo", disse, criticando a insuficiência das atuais bolsas de ação escolar.

Gabriel Costa menciona também outro dos lemas desta manifestação: "Ensino Superior público, gratuito, democrático e de qualidade." Mas para isso é importante que haja investimento público.

"A Crise Estudantil de 1962 foi instrumental para hoje vivermos em Democracia. Agora cabe a nós defender os nossos direitos." Gabriel Costa diz que cabe ao Governo reduzir o preço das propinas, que têm aumentado desde os anos 90 do século passado e que constitui uma barreira no ingresso de novos alunos.

Querem ser ouvidos

A manifestação começou às 14.30 horas, em dois pontos de Lisboa: um no Largo do Rossio e o outro no Terreiro do Paço. Às 17 horas, os dois grupos encontraram-se e, subindo a Calçada da Estrela, chegaram à Assembleia. Nem a chuva, nem o contingente policial da PSP desmotivaram os mais de mil jovens a entoar os seus cânticos.

Querem ser ouvidos pelo Governo e pelos deputados, numa altura em que dizem que a sua voz tem sido silenciada. "Com a implementação de um regime jurídico nos órgãos administrativos e judiciais das faculdades, os estudantes perderam a representação direta", afirma Gabriel Costa. Afirma que estas são pessoas externas às faculdades e que não tem tido em atenção às necessidades dos estudantes. "Um ensino universal para todos é o que defende a Constituição Portuguesa."

A líder parlamentar do PCP, Paula Santos, marcou presença ao lado dos estudantes. "Quisemos estar aqui para exprimir a nossa solidariedade com os estudantes do Ensino Superior, num dia que é associado à luta e à reinvindicação", afirma.