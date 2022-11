Estudantes universitários são os que bebem mais

No último ano, nove em cada dez jovens de 18 anos beberam álcool, cinco em dez fumaram e entre dois a três consumiram drogas (especialmente canábis). De acordo com os resultados de um inquérito divulgado esta terça-feira, um quinto bebeu em mais de 40 ocasiões, um terço embebedou-se "severamente" e metade consumiu de forma "binge" (mais de cinco ou seis bebidas na mesma ocasião). Os rapazes a frequentar o Ensino Superior são os que mais se destacaram neste consumo intensivo.

Os universitários são os que mais consomem de forma "binge", incluindo em mais de 20 ocasiões num ano. E que mais se embriagaram de forma "ligeira" e "severa". O consumo "binge", aliás, aumentou também entre as raparigas no Ensino Superior de quatro para 7%. O questionário foi respondido por mais de 70 mil jovens que participaram no Dia da Defesa Nacional.

"É uma população que carece de intervenção especializada para se prevenir riscos associados ao consumo", defende Ludmila Carapinha, investigadora que coordenou o estudo sobre "comportamentos aditivos aos 18 anos" do Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências (SICAD).