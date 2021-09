Na semana em que arrancam as aulas, o JN recorda-lhe as normas com que as escolas funcionarão no próximo ano letivo.

Estudar em pandemia: as regras com que as escolas irão funcionar JN Hoje às 07:37 Facebook

Twitter

Partilhar Estudar em pandemia: as regras com que as escolas irão funcionar Facebook

Twitter

WhatsApp

Partilhar