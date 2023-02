Estudo alerta para falta de controlo dos níveis de colesterol

Joana Amorim Hoje às 07:01 Facebook

Investigação constata que mais de um terço dos doentes tinham risco elevado para doença cardiovascular.

As doenças cardiovasculares são a principal causa de morte em Portugal. E um estudo promovido pela Sociedade Portuguesa de Aterosclerose mostra que 39% da amostra estudada - partindo de dados de mais de 78 mil utentes da Unidade Local de Saúde Matosinhos (ULSM) - tinha um risco elevado ou muito elevado para doença cardiovascular. Quando apenas 7% dos classificados com risco elevado e 3% como muito elevado tinham os níveis de colesterol (LDL) dentro das orientações europeias. Num alerta para a necessidade de monitorização do controlo de lípidos.

"As doenças cardiovasculares ateroscleróticas são preveníveis se evitarmos níveis de colesterol persistentemente elevados", explica ao JN Cristina Gavina, diretora de Cardiologia da ULSM e uma das autoras do estudo publicado no "Clinical Medical Journal", com o apoio da Novartis. Estratificado o risco, os autores perceberam que "as que mais nos preocupavam [elevado e muito elevado] tinham baixíssimos níveis de controlo". Comparando com as orientações europeias de 2019, concluíram que só 7% e 3%, respetivamente, tinham o colesterol nos níveis recomendados, precisa a professora da Faculdade de Medicina do Porto.