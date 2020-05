Estudo de imunidade à covid-19 em Portugal já arrancou

R. S. Hoje às 13:17, atualizado às 13:22 Facebook

A primeira fase do inquérito piloto para conhecer o nível de imunidade ao SARS-CoV-2 em Portugal já arrancou.

O inquérito serológico levado a cabo pelo Instituto Nacional Dr. Ricardo Jorge "já está no terreno" e visa "monitorizar a evolução da imunidade da população contra o novo coronavírus", anunciou o secretário de Estado da Saúde na conferência de imprensa conjunta desta quarta-feira. A finalidade do estudo é conhecer a percentagem de pessoas que têm anticorpos contra o vírus. De acordo com o governante, já foram contactados hospitais e postos de colheitas de análises clinicas, estando previsto que a colheita de amostras de sangue comece no início da próxima semana.

Estamos entre os países que mais testes fazem

Desde o dia 1 de março, já foram feitos mais de 566 mil testes de diagnóstico, e de 1 a 11 de maio, a média diária de testes foi de 12.600. "Como reconheceu a OCDE, estamos entre os países que mais testes fazem", completou o secretário de Estado, adiantando ainda que estão a ser feitos 250 testes por dia nos estabelecimentos prisionais, estando previsto que essa capacidade aumente nos próximos dias para 450 testes diários.

A taxa de letalidade global da covid-19 em Portugal continua nos 4,2%, e nos 15,3% no caso de pessoas com mais de 70 anos.