Estudo do hospital de Coimbra revela queda "abrupta" de anticorpos ao fim de 90 dias

Um estudo do Centro Hospitalar Universitário de Universidade de Coimbra, que está a avaliar a resposta dos profissionais de saúde à vacina contra a covid-19, concluiu que, após três meses, o nível de anticorpos cai para 16% do valor inicial.

O trabalho é hoje referido pelo "Diário de Notícias", que avança que os serviços de Patologia Clínica e de Saúde Ocupacional do Centro Hospitalar Universitário de Coimbra analisaram cerca de 9 mil pessoas.

Os resultados preliminares, que abrangem perto de metade da população estudada, dizem que em 97,7% dos profissionais houve uma resposta elevada na criação de anticorpos após a vacinação, mas que, 90 dias depois, os valores caem, em média, para um sexto.

Trata-se de uma descida "abrupta", segundo a caracteriza, ao DN, uma das coordenadoras do estudo, Lucília Araújo.

A cientista diz também que provavelmente será necessária a administração de uma terceira dose da vacina. A nova dose devia ser dada primeiro aos mais vulneráveis e depois "a toda a população, independentemente da idade, para que os surtos possam ser controlados. evitando ainda a evolução para variantes mais agressivas", explica a especialista.

A descida nos níveis de anticorpos "foi mais suave em indivíduos que tinham tido contacto com o vírus anteriormente, demonstrando que estas pessoas desenvolveram uma resposta mais robusta", adiantou ainda Lucília Araújo.

O estudo concluiu também que a manutenção da capacidade de resposta do sistema imunológico diminui com a idade e que as mulheres conseguiram manter o índice de anticorpos numa fasquia mais elevada.