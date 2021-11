Estudo em mamíferos prova benefícios da proximidade

Catarina Paço Rodrigues Hoje às 19:51 Facebook

Um grupo de investigadores da Universidade de Lisboa observou que os animais mamíferos, tanto no verão como no inverno, preferem a proximidade e não é apenas pelo calor.

O estudo, levado a cabo por investigadores da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa sobre o comportamento social do musaranho-de-dentes-brancos, permite perceber que há vantagens na proximidade física, que vão para além da economia energética. A interação social entre estes mamíferos influencia a massa corporal, a alimentação e a conservação de energia.

Investigadores da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa estudaram o comportamento do musaranho selvagem. Estes animais foram capturados no Parque Natural de Sintra-Cascais em duas estações do ano, no inverno e no verão. Depois, foram transportados para um biotério e divididos em grupos de seis indivíduos para que o seu comportamento social pudesse ser observado durante um mês . Mais tarde, mediu-se o consumo de oxigénio dos diferentes grupos para avaliar a poupança de energia durante a termorregulação social.

Durante a observação, os investigadores registaram alguns "comportamentos curiosos": o responsável pelo estudo, Flávio Oliveira, afirma que os indivíduos se juntam no mesmo abrigo no inverno, mas, surpreendentemente, também o fazem no verão. Ou seja, não é só a necessidade de calor que os faz procurar companhia.

O grupo de investigadores conclui que a termorregulação social traz mais benefícios energéticos para os musaranhos no inverno do que no verão. No entanto, a aglomeração de indivíduos também ocorre em temperaturas quentes, quando os benefícios energéticos já não são significativos: "No inverno, a partilha de abrigos é motivada pela poupança energética pois quanto mais animais ocupam o mesmo abrigo, menor o consumo de oxigénio; no verão, a poupança energética só se verificou em ajuntamentos até três animais, não se tendo verificado a mesma poupança em ajuntamentos com mais de três musaranhos", explica.

Estas observações sugerem que os ajuntamentos trazem benefícios para os musaranhos para além da economia energética. A interação social entre os indivíduos influencia a massa corporal, a alimentação e o torpor diário - estratégia de conservação de energia, que consiste na redução do metabolismo e da temperatura corporal dos indivíduos durante um curto período de tempo. Os benefícios sociais advindos da aglomeração podem por um lado estar relacionados com motivações reprodutivas ou de proteção face aos produtores destes animais, explicou Flávio Oliveira em declarações ao JN.

Questionado sobre se poderá haver algum tipo de extrapolação entre o comportamento destes animais (designadamente a questão da termoregulação) e os humanos, o investigador responsável admite que sim. Dá como exemplo os primeiros fluxos migratórios a partir de África, referindo os benefícios energéticos da aglomeração humana.

Uma outra observação que o grupo registou relaciona-se com a competitividade entre os indivíduos da espécie. Observaram que há uma grande competitividade por alimento no inverno, durante os primeiros dias após os musaranhos se juntarem, um comportamento que não se verificou no verão. "Parece contraditório que a estação do ano em que mais se esperava que a socialidade fosse superior seja também aquela em que se observa mais competição", afirma Rita Monarca, investigadora da Faculdade de Ciências.

Os investigadores consideram que há ainda muito a aprender sobre as respostas ecológicas e comportamentais dos animais face às condições ambientais, nomeadamente de que forma o comportamento social da espécie irá alterar, tendo em conta o fenómeno das alterações climáticas.