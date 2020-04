Estudo prevê 471 mortes por Covid-19 em Portugal até agosto

JN/Agências Hoje às 18:08 Facebook

Um estudo divulgado esta terça-feira nos Estados Unidos estima que a Covid-19 venha a provocar 471 mortes em Portugal até 4 de agosto, indicando ainda que o pico do número diário de mortes foi atingido em 3 de abril.

Face aos números oficiais divulgados esta terça-feira pela Direção-Geral da Saúde (DGS), que indicam 345 mortes, as projeções dos investigadores do Instituto para Avaliação e Métricas de Saúde (IHME, na sigla inglesa), da Universidade de Washington apontam para mais 126 óbitos ao longo dos próximos três meses.

O estudo refere também que o modelo matemático usado para as estimativas, que foram feitas para vários países, "demonstra que, apesar de Portugal não ter tido falta de camas no total, não tinha suficientes unidades de cuidados intensivos (UCI) para a procura, com o auge a surgir com a falta de 118 camas no dia 3 de abril".

A nível europeu, o IHME calcula que o pico diário da taxa de mortalidade por causa da pandemia de Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus, vai ser atingido na terceira semana de abril.

De acordo com as estimativas, cerca de 151680 pessoas vão morrer na Europa durante a "primeira vaga" da doença, enquanto para os Estados Unidos estão estimadas 81766 mortes.