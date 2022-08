Estudo sobre "palmada pedagógica" já tem 1700 respostas

O Instituto de Apoio à Criança (IAC) já conta com cerca de 1700 respostas para o estudo que está a desenvolver - "Será que uma palmada resolve?" -, que incide sobre os efeitos e conceções da "palmada educativa" na sociedade portuguesa, apurou o JN. Fernanda Salvaterra, coordenadora do estudo lançado há seis meses, espera ainda atingir cerca de 3 mil respostas até ao final de agosto, e lançar os resultados do estudo no final de Setembro.

Ainda não é possível tirar conclusões do estudo - só depois do tratamento dos dados -, e é também cedo para aferir "o que os pais pensam sobre a punição física", explicou Fernanda Salvaterra; que, sem avançar com conclusões, deseja contribuir para que "na sociedade portuguesa a palmada não seja um recurso educativo. [É preciso] acabar com a chamada palmada pedagógica", disse.

O estudo pretende perceber as "crenças" e "mitos" dos pais em torno da palmada para depois, "de forma mais eficaz, tentarmos desconstruir isso, propor alternativas" e outras formas de educação de como guiar as crianças sem recorrer à punição física, explicou Fernanda Salvaterra, também responsável sobre o conhecimento e formação do IAC.