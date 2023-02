ETAR de cinco milhões de euros não pôs fim a poluição no rio Ferreira

Autarcas de Paços de Ferreira e Paredes querem mais 15 milhões para ampliação. População desespera.

Nos últimos meses, as chuvas e o aumento do caudal até disfarçaram o problema. Mas ele continua lá. O investimento superior a cinco milhões de euros realizado na ampliação e reabilitação da estação de tratamento de águas residuais (ETAR) de Arreigada, em Paços de Ferreira, não foi suficiente para acabar com as descargas de saneamento para o rio Ferreira.

O equipamento está longe de funcionar a 100%. Reconhecendo que o investimento feito foi "insuficiente", o presidente da Câmara de Paços de Ferreira, Humberto Brito, avançou, no final do ano passado, que está a ser delineada uma intervenção, em conjunto com o Ministério do Ambiente, a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte e a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) para "resolver definitivamente" esta questão, estando a ser reivindicado um montante superior a 15 milhões de euros para nova ampliação.