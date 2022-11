Eurodeputada Lídia Pereira integra comitiva do Parlamento Europeu

JN/Agências Hoje às 13:13 Facebook

Twitter

Partilhar

A eurodeputada do PSD Lídia Pereira integra a delegação do Parlamento Europeu (PE) à Conferência da ONU sobre Alterações Climáticas (COP27), entre os dias 14 e 18 de novembro, com uma resolução que destaca a falha dos países desenvolvidos.

Lídia Pereira é a única eurodeputada portuguesa nesta comitiva, que vai apresentar uma resolução do Parlamento Europeu "que insta os Estados-membros e os países do G20 a serem mais ambiciosos nas políticas sobre o clima", segundo um comunicado hoje enviado pelo departamento de comunicação do PSD no PE.

Um dos pontos-chave da posição do PE resulta da invasão russa à Ucrânia, que "implicou nova estratégia e realidade para a transição energética na Europa", em particular no âmbito da independência energética no continente.

PUB

A resolução refere ainda que a promessa de 100.000 milhões de dólares (96.647 milhões de euros, ao câmbio atual) para o financiamento climático desde 2020 "não tem sido honrada pelos países desenvolvidos" e que esta deve ser "alcançada tanto de fontes públicas quanto privadas" e que os fundos têm de ser disponibilizados "assim que possível para financiar a transição climática e ajudar os países menos desenvolvidos".

De igual forma, a resolução que será apresentada no Egito, destaca ainda a importância de apoiar os países menos desenvolvidos na sua transição para energias limpas, através do aumento do investimento em inovação e desenvolvimento nestas tecnologias.

A resolução da UE regista ainda que a Europa "lidera a luta contra as alterações climáticas e deverá continuar a ser o maior contribuinte do financiamento climático para os países em desenvolvimento".

Citada no comunicado, Lídia Pereira refere que a comitiva parte para a conferência "com os olhos postos no que o Mundo pode fazer melhor, e sabemos que a Europa é um exemplo que economias como os Estados Unidos, a Índia ou China devem seguir".

Decisores políticos, académicos e organizações não-governamentais reúnem-se até dia 18 em Sharm el-Sheikh, na COP27, tendo como objetivo travar aquecimento global do planeta, limitando-o a dois graus celsius, entre outras metas.