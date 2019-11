Eurodeputado do PAN leva filha bebé ao Parlamento em Bruxelas

Hoje às 23:18 Facebook

O eurodeputado do PAN, Francisco Guerreiro, levou esta quarta-feira a filha bebé ao Parlamento Europeu, em Bruxelas, na Bélgica. "Apresentei a Emma à democracia parlamentar", escreveu nas redes sociais.

"Hoje [quarta-feira] apresentei a Emma à democracia parlamentar. Num momento tão decisivo para o seu futuro, e o de tod@s, trouxe-a para o coração da democracia Europeia", partilhou o representante do PAN no Facebook.

Esta não é a primeira vez que situações do género acontecem. No mês passado, também esteve um bebé na primeira sessão da legislatura, na Assembleia da República. Em agosto, o presidente do parlamento da Nova Zelândia, Trevord Mallard, foi protagonista de um momento insólito ao segurar no colo o filho do deputado Tāmati Coffey e até lhe deu o biberão.

Em setembro do ano passado, a primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardern, fez história ao apresentar-se com a filha de 3 meses na Assembleia Geral da ONU, em Nova Iorque, EUA. E em janeiro de 2016, a deputada do Podemos Carolina Bescansa protagonizou uma imagem invulgar na sessão constitutiva do novo Congresso dos Deputados espanhol, ao levar o seu bebé para a bancada parlamentar.

A publicação de Francisco Guerreiro recebeu várias reações, desde "likes" e comentários à imagem com a pequena Emma na bancada do Parlamento Europeu.