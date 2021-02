Euromilhões com maior jackpot de sempre de 202 milhões de euros

Sandra Freitas Hoje às 21:34 Facebook

Apesar de ser um dos jogos que mais atrai a população portuguesa, as casas de aposta queixam-se que em tempos de pandemia tem havido pouco afluência, mesmo sendo este um prémio excecional. Apostas online também contribuem para a perda de clientes.

O sorteio desta sexta-feira do Euromilhões tem em jogo o maior jackpot de sempre, no valor de 202 milhões de euros. Caso não haja um vencedor, na próxima terça-feira, o sorteio atinge o prémio máximo de 210 milhões de euros.

De acordo com a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, o Euromilhões continua a ser um dos jogos que reúne maior preferência junto dos apostadores portugueses, ocupando o segundo lugar nas vendas no portefólio dos Jogos Santa Casa. No entanto, em tempos de pandemia, as casas de aposta lamentam a pouca afluência, mesmo com um jackpot excecional em causa.