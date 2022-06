Euromilhões com novo "jackpot" de 161 milhões

S. A. Hoje às 00:05 Facebook

O próximo concurso do Euromilhões tem em jogo um novo "jackpot" que sobe para 161 milhões de euros.

Nenhum apostador acertou na chave do Euromilhões sorteada esta terça-feira, segundo o Departamento de Jogos da Santa Casa. Assim, no próximo concurso, na sexta-feira, estarão em jogo 161 milhões de euros no primeiro prémio.

Com o segundo prémio (cinco números e uma estrela) foram apuradas três apostas vencedoras, todas fora de Portugal, que irão receber 283.193,57 euros.

Ao terceiro prémio (cinco números) corresponde um prémio de 24.820,12 euros e há oito apostas apuradas, nenhuma registada em território nacional.