Euromilhões sem vencedor, "jackpot" sobe para 40 milhões

Nenhum apostador acertou na chave do concurso 002/2022 do Euromilhões. "Jackpot" no primeiro prémio sobe para 40 milhões de euros.

Não foi apurada nenhuma aposta com a combinação vencedora do concurso 002/2022 do Euromilhões, sorteada esta sexta-feira, segundo o Departamento de Jogos da Santa Casa.

Assim, o próximo sorteio, a realizar na terça-feira (dia 11), terá em jogo um "jackpot" no valor previsto de 40 milhões de euros.

Com o segundo prémio (cinco números e uma estrela), no valor de 175.313,97 euros, há quatro vencedores, um dos quais em Portugal.

Já o terceiro prémio (cinco números) saiu a três apostadores, dois dos quais em Portugal, que recebem 54.631,68 euros.

Esta sexta-feira também foi dia de sorteio do concurso 001/2022 do M1lhão, no valor de um milhão de euros. O código vencedor é DSM 28875.