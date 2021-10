Europa já investiu 21 mil milhões para mitigar efeitos da covid-19

Delfim Machado Hoje às 12:32 Facebook

A União Europeia já investiu mais de 21 mil milhões de euros no combate à pandemia de covid-19, desde março de 2020. O balanço foi feito por Elisa Ferreira, comissária europeia da Política de Coesão e Reformas, esta manhã, em Bruxelas.

A comissária portuguesa deu o pontapé de saída da Semana Europeia das Regiões e das Cidades, que começou hoje e decorre até quinta-feira em Bruxelas. Numa conferência de imprensa de balanço das iniciativas europeias para combater a covid-19, Elisa Ferreira revelou que "desde o início da crise já foram mobilizados mais de 21 mil milhões de euros para investir em três áreas essenciais".

Primeiro, foi o apoio de emergência médica, com "mais de três mil milhões de equipamentos de proteção individual e aproximadamente 6000 ventiladores", adiantou. Depois, no apoio urgente às empresas, "com cerca de um milhão de pequenos e médios negócios apoiados". Por fim, no apoio direto ao emprego, o que assegurou "que os trabalhadores não ficassem sem rendimentos de um dia para o outro", sublinhou.

Elisa Ferreira disse ainda que agora "é tempo de planear a recuperação" e, para isso, existem cerca de 50 mil milhões de euros do programa React-EU, que acrescenta financiamento aos programas em curso da política de coesão e do Fundo de Auxílio Europeu às Pessoas mais Carenciadas. "Mais de 34 mil milhões de euros de apoio debaixo do React-EU já foram aprovados e já pagamos 3,4 mil milhões", acrescentou a comissária europeia. O React-EU foca-se na recuperação verde e digital, mas também vai apoiar o mercado laboral, o emprego de longo prazo e de baixas qualificações.

A Semana Europeia das Regiões e das Cidades é o maior evento anual relacionado com políticas de coesão regional em Bruxelas, organizado pela Comissão Europeia e pelo Comité Europeu das Regiões.

Apostolos Tzitzikostas, presidente deste Comité, anunciou que o evento conta com mais de 12 mil participantes e cerca de mil oradores em mais de 300 eventos: "Esta semana vamos apresentar o segundo Barómetro Local e Regional que levanta sérios problemas em relação ao estado das regiões e das cidades".

Por um lado, acrescentou, o Barómetro concluiu que as finanças das regiões e cidades "sofreram um forte impacto", com o aumento de custos avaliado em 125 mil milhões de euros e quebra de receitas de 55 mil milhões. "Esta diferença de 180 mil milhões de euros pode levar ao corte de serviços públicos, a não ser que mais dinheiro nacional e da União Europeia seja entregue de forma urgente para apoiar projetos e programas locais", avisou.

Em Portugal, à semelhança dos restantes países da Europa, as Câmaras Municipais, entidades intermunicipais e Juntas de Freguesia também estiveram na linha da frente do combate à pandemia.

O segundo motivo de preocupação "é o maior problema dos planos de recuperação europeus até ao momento", classificou. É que o Barómetro identificou que "poucos governos nacionais falaram com as autoridades locais e regionais antes de submeterem os pedidos de financiamento à União Europeia". Com isso, as autoridades públicas que providenciam muitos dos serviços mais básicos "podem não ter o dinheiro que precisam" e isso "terá consequências negativas na população".