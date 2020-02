Eutanásia abre brecha na família PS mas não chega para travar a lei

Hermana Cruz Hoje às 08:12 Facebook

CDS-PP faz derradeiro apelo "à veia humanista" dos socialistas. Secretário-geral adjunto anuncia voto contra, mas direção da bancada não conta com mais de 10 oposições. Votação dos autores dos cinco diplomas deverá ser suficiente para aprovar a despenalização. Entre o PSD, antecipam-se seis posições favoráveis, incluindo de Rui Rio

É o tudo ou nada para impedir que, amanhã, o Parlamento aprove a despenalização da eutanásia, dois anos depois de uma primeira tentativa falhada. O CDS-PP apelou à "veia humanista" dos deputados do PS, aproveitando a brecha que se abriu com o anúncio do voto contra do secretário-geral adjunto, José Luís Carneiro. Mas a direção da bancada socialista estima que não sejam mais do que dez os votos contra. O que quer dizer que os cinco partidos com iniciativas legislativas serão suficientes para aprovarem a despenalização da morte e do suicídio assistido.