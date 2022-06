Eutanásia: maioria absoluta do PS pode ajudar a reforçar aprovação

Pedido de referendo dificilmente aprovado e sem força por ser apenas uma resolução.

Sete meses depois, o Parlamento volta a discutir a descriminalização da eutanásia. Agora com a expectativa de que a lei seja aprovada com uma maioria ainda mais reforçada do que os 136 votos favoráveis de novembro passado, devido ao facto de o PS sozinho possuir 120 deputados. Já o pedido de referendo, apresentado pelo Chega, deverá ser chumbado.

O BE foi o primeiro de quatro partidos (PS, PAN e IL) a entrar com um projeto de lei, no início da sessão legislativa. Mas foi pelas mãos do PS que a eutanásia foi rapidamente agendada para a uma sessão plenária, logo a seguir ao debate do Orçamento do Estado para 2022. "É um tema ao qual o grupo parlamentar do PS disse que daria prioridade", justificou o líder parlamentar socialista, Eurico Brilhante Dias, lembrando que "transita da última legislatura".