Eutanásia prestes a voltar ao plenário

Partidos têm mantido contactos informais para acertar as alterações a fazer ao decreto.

A eutanásia está prestes a voltar ao plenário do Parlamento, quase dois meses depois de o Tribunal Constitucional (TC) ter apontado inconstitucionalidades no decreto aprovado a 9 de dezembro passado. O agendamento da reapreciação do diploma, que será feito para breve, poderá ser acertado na conferência de líderes de hoje.

Segundo apurámos, os partidos que estiveram por trás do diploma (PS, IL, BE, PAN) têm mantido contactos informais desde que o Palácio Ratton concluiu pela inconstitucionalidade do decreto, a 31 de janeiro passado, considerando existir "uma intolerável indefinição quanto ao exato âmbito de aplicação" da morte medicamente assistida.