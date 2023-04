PS força promulgação da eutanásia mas recusa confronto com Marcelo

JN/Agências Hoje às 16:03 Facebook

O PS recusou, esta quinta-feira, que a sua decisão de confirmar o decreto de despenalização da morte medicamente assistida represente um confronto político com o presidente da República, contrapondo que revela o regular funcionamento das instituições. Marcelo já tinha admitido esta possibilidade, considerando que "não tem drama".

Esta posição foi assumida pelo líder da bancada socialista, Eurico Brilhante Dias, em conferência de imprensa, no parlamento, depois de questionado se a questão da eutanásia poderá abrir um confronto institucional com Marcelo Rebelo de Sousa.

"De forma alguma. Esta é a mais sintomática realidade que podemos observar de que estamos a falar do regular funcionamento das instituições", sustentou o presidente do Grupo Parlamentar do PS.

Na questão da eutanásia, segundo Eurico Brilhante Dias, houve "uma estreita cooperação institucional, cada órgão com as suas competências".

"Neste caso, ouvindo sempre o senhor presidente da República, o parlamento decide no quadro" que o próprio chefe de Estado "determinou", argumentou.

Ainda de acordo com Eurico Brilhante Dias, o presidente da República, "fazendo o veto político, remeteu ao parlamento a decisão - e o parlamento vai tomar a sua decisão".

Também a dirigente socialista e constitucionalista Isabel Moreira reforçou a ideia de que a questão em torno do decreto da eutanásia possa abrir um conflito entre o PS e o chefe de Estado, considerando que se está antes perante "aquilo que resulta da Constituição, que faz uma ponderação entre as várias legitimidades".

"Quando não há a mesma posição política, então há uma forma de uma das legitimidades dizer que se vai reafirmar a sua vontade - e neste caso [da eutanásia] foi por uma larguíssima maioria várias vezes votada. O presidente da República, neste caso, até tem o conforto de dizer que não concorda mas vota, porque essa foi a vontade do parlamento", declarou Isabel Moreira.

De acordo com a Constituição, perante um veto, a Assembleia da República pode confirmar o voto por maioria absoluta dos deputados em efetividade de funções, 116 em 230, e nesse caso o Presidente da República terá de promulgar o diploma no prazo de oito dias a contar da sua receção.

Na quarta-feira à tarde, o chefe de Estado afastou hoje dúvidas de constitucionalidade sobre o decreto do parlamento para despenalizar a morte medicamente assistida, declarando que o vetou por "um problema de precisão" e considerou que se for confirmado "não tem drama".