O parlamento deverá confirmar, na sexta-feira, o quarto diploma que regula as condições em que a morte medicamente assistida não é punível, após ter sido vetado pelo presidente da República, tornando a sua promulgação obrigatória. A intenção de confirmar o texto foi manifestada por PS, BE, IL e PAN, partidos proponentes do diploma. Este debate iniciou-se no parlamento em 2016 e, desde então, foi alvo de dois vetos políticos do chefe de Estado e dois vetos do Tribunal Constitucional.

Eutanásia: quatro vetos depois há confirmação à vista JN/Agências Hoje às 10:51

