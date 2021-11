Eutanásia regressa ao Parlamento, PS e PSD voltam a dar liberdade de voto

João Vasconcelos e Sousa Ontem às 22:17 Facebook

O Parlamento reaprecia, esta quinta-feira, os diplomas relativos à eutanásia e ao Programa de Apoio à Economia Local (PAEL). Ambos tinham sido vetados pelo presidente da República já este ano e irão a votos na sexta-feira. PS e PSD confirmaram ao JN que voltarão a dar liberdade de voto aos seus deputados.

O decreto da eutanásia foi alterado em conjunto por PS, BE, PAN, PEV e IL, de modo a tentar contornar o parecer desfavorável do Tribunal Constitucional (TC) - que, em março, apontou a "imprecisão" do conceito de "lesão definitiva de gravidade extrema de acordo com o consenso científico".

No seguimento dessa decisão, Marcelo Rebelo de Sousa, que tinha pedido a fiscalização preventiva em fevereiro, vetou o diploma. Agora, a nova proposta de texto inclui um artigo inicial, denominado "definições". Este clarifica oito conceitos, desde logo aquele que mereceu mais reservas por parte do TC.