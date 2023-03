Hermana Cruz Hoje às 12:02 Facebook

A eutanásia voltará a plenário da Assembleia da República a 31 de março. A decisão foi tomada, esta quarta-feira, em conferência de líderes.

Depois do Tribunal Constitucional ter apontado inconstitucionalidades no decreto aprovado a 9 de dezembro passado, os deputados preparam-se para fazer novas alterações ao texto. A reapreciação do diploma em plenário terá lugar no final deste mês.

O acordo foi fechado, esta quarta-feira, em conferência de líderes da Assembleia da República.