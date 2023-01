Evangélicos: Na Igreja da Lagoinha, não há cerimónia sem música e dança

Cultos ao domingo chegam a ter mais de 500 pastores. Comunidade é composta sobretudo por brasileiros.

São 10.30 horas e um ecrã gigante dá as boas-vindas a quem chega à Igreja Batista da Lagoinha, instalada num pavilhão na freguesia de Nogueira, em Braga. É pedido que as pessoas escolham "um bom assento", enquanto um cronómetro marca o passo para o início da cerimónia. Assim que chega ao zero, surge em palco um "bom dia" efusivo por parte de Ana Paula Manzo, a pastora que vai guiar o culto. No último domingo de manhã, falou para quase 600 pessoas, numa liturgia em que sobressaiu a música e a dança.

Ana Paula Manzo preside ao colégio de pastores da Igreja Batista da Lagoinha de Braga, com cariz evangélico. Só ela e os pastores deste colégio podem ministrar as cerimónias, que vão decorrendo, por temáticas, ao longo da semana. Ao domingo, com duas sessões dedicadas às famílias, é quando o pavilhão mais se enche de fiéis, também eles chamados pastores. "São cerca de 80% de brasileiros e 20% de portugueses e outras nacionalidades", adianta Herbert Duarte, outro membro do colégio, satisfeito por, diariamente, receberem novos contactos.